Bart Swings start internationaal seizoen met achtste plek, Amerikaan maakt meteen veel indruk

Overdonderende winnaar op het zeker niet spiegelgladde ijs van Stavanger was de Amerikaan Jordan Stolz. Met 1:44.89 verbeterde de jongeman uit schaatsstaat Wisconsin het zes jaar oude baanrecord van de Rus Denis Yuzkov met vijf honderdsten. Met achttien jaar is Stolz in de historie de jongste winnaar van een wereldbekerwedstrijd. De tweede plaats was voor de Canadees Connor Howe in 1:46.64 en de derde voor de Chinees Ning Zhongyan in 1:46.68.

Jordan Stolz — © EPA-EFE

Vosté had vrijdag het twijfelachtige genoegen het te moeten opnemen tegen Stolz. Dat ging 700 meter best aardig, al keek de Belg toen al tegen een achterstand aan. De positie van Vosté werd hopeloos toen Stolz in de tweede volle ronde slechts acht tienden verloor op de ovaal daarvoor. Door zijn laatste plaats moet Vosté volgende week in Heerenveen in de B-groep schaatsen. Swings heeft op de 1.500 meter altijd moeite met de eerste 300 meter, maar kwam daarna ook niet in zijn slag. De dertiger moest buigen voor de jonge Noor Peder Kongshaug.

Swings, de winnaar van olympisch goud op de massastart, wil zich ook dit schaatsjaar op zijn specialisme bewijzen, maar wil ook zijn reputatie op de midden- en lange afstanden opkrikken. Daarbij denkt hij aan de 1.500 en de 5.000 meter. Relatief vroeg in het seizoen liggen er voor hem kansen tijdens de Europese titelstrijd voor allrounders, dat begin januari in Hamar wordt betwist. Voornaamste doel in het na olympisch seizoen is het wereldkampioenschap afstanden, begin maart in Heerenveen.

Voor Vosté zijn er talloze twijfels. Na zijn vertrek bij het commerciële team Reggeborgh heeft de import-Fries financieel moeite om zijn bestaan als topsporter voort te zetten. Met Sandrine Tas heeft hij onderdak gevonden bij de internationale groep Novus, die vooralsnog geen sponsors heeft.