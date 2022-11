Nu ook officieel: Tom Pidcock zal na bijna tien maanden eindelijk eerste veldritten in regenboogtrui rijden

Tom Pidcock zal, zoals verwacht, volgende week terugkeren in het veld. Dat hebben de regerende wereldkampioen en zijn team INEOS Grenadiers zopas zelf bevestigd. Pidcock zal op zaterdag 19 november meedoen aan de Superprestige in Merksplas en rijdt een dag later ook de Wereldbeker in Overijse. Frappant: het worden zijn allereerste crossen in de regenboogtrui, want nadat hij op 30 januari wereldkampioen werd in het Amerikaanse Fayetteville reed Pidcock geen veldrit meer.