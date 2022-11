Lionel Messi en Argentinië trekken met Paulo Dybala, maar zonder sterkhouder Giovanni Lo Celso naar Qatar

Argentinië heeft vrijdag zijn 26-koppige selectie voor het WK in Qatar (20 november - 18 december) bekendgemaakt. La Albiceleste wordt geleid door aanvoerder en icoon Lionel Messi, die voor zijn vijfde WK staat. Met Paulo Dybala recupereert het een sterkhouder, maar met Giovanni Lo Celso moet het ook een belangrijke pion thuis laten.

Trainer Lionel Scaloni kan beroep doen op een ijzersterke voorhoede met toppers als Lionel Messi (PSG), Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez (Inter Milaan) en Paulo Dybala (AS Roma). Ook Julian Alvarez, ploeggenoot van Kevin De Bruyne bij Manchester City, reist mee.

Op het middenveld is vooral de afwezigheid van Giovanni Lo Celso een serieuze aderlating. De 26-jarige middenvelder van Villarreal staat met zijn loopvermogen en drive bekend als de motor van het team. Bondscoach Scaloni noemde hem onlangs “onvervangbaar”. Lo Celso vormt normaal gezien samen met Leandro Paredes (Juventus) en Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), die beiden wel meereizen naar Qatar, de vaste driehoek op het middenveld.

Centraal achterin maken veteraan Nicolas Otamendi (Benfica) en Christian Romero (Tottenham) hoogstwaarschijnlijk de dienst uit. Met Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (Sevilla) en Gonzalo Montiel (Sevilla) beschikt Scaloni over goede verdedigende opties voor de flank.

Reservedoelman Franco Armani is de enige geselecteerde speler die momenteel actief is in de Argentijnse voetbalcompetitie.

De volledige selectie:

Doelmannen (3) : Emiliano Martinez (Aston Villa/Eng), Franco Armani (River Plate/Arg), Geronimo Rulli (Villarreal/Spa)

Verdedigers (9): Gonzalo Montiel (FC Sevilla/Spa), Nahuel Molina (Atletico Madrid/Spa), German Pezzella (Betis/Spa), Cristian Romero (Tottenham/Eng), Nicolas Otamendi (Benfica/Por), Lisandro Martinez (Manchester United/Eng), Juan Foyth (Villarreal/Spa), Nicolas Tagliafico (Lyon/Fra), Marcos Acuna (FC Sevilla/Spa).

Middenvelders (7): Leandro Paredes (Juventus/Ita), Guido Rodriguez (Betis/Spa), Enzo Fernandez (Benfica/Por), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid/Por), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen/Dui), Alejandro Gomez (FC Sevilla/Spa), Alexis Mac Allister (Brighton/Eng).

Aanvallers (7): Paulo Dybala (AS Roma/Ita), Lionel Messi (PSG/Fra), Angel Di Maria (Juventus/Ita), Nicolas Gonzalez (Fiorentina/Ita), Joaquin Correa (Inter Milan/Ita), Lautaro Martinez (Inter Milaan/Ita), Julian Alvarez (Manchester City/Eng).