Het grote darts-interview met Simon Mignolet: “Ik hoop dat ik mijn opa’s daarboven trots maak”

In onze reeks ‘het grote darts-interview’ laten we een gesprekspartner pijltjes afvuren waarbij elke score overeenkomt met een vooraf opgestelde vraag. Ook gaan we op zoek naar de beste darter, daarvoor krijgt de geïnterviewde drie pijltjes die een totaalscore opleveren. Voor de topper tegen Antwerp zetten we de topfavoriet voor de Gouden Schoen voor het (darts)blok. “We zijn niet langer een WK-favoriet, dat kan in ons voordeel spelen”, spreekt Simon Mignolet.