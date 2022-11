Na twaalf jaar in tijdelijke hob-units krijgen de afdelingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Asster eindelijk nieuwe gebouwen. — © jcr

Sint-Truiden

Al twaalf jaar lang huizen de afdelingen voor kinderen en jongvolwassenen in het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden in tijdelijke hob-units, maar daar komt nu verandering in. De zorginstelling bouwt een nieuwbouw voor de afdelingen. Al maken ze zich wel zorgen over de financiering omdat de subsidies tekortschieten.