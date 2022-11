Benito Raman hoopt zichzelf snel opnieuw uit te vinden: “Het is een hele zware periode geweest”

Lang geleden dat Benito Raman nog eens zoveel minuten maakte. Op bezoek bij Lierse Kempenzonen in de Croky Cup kwam hij middenin de tweede helft Stroeykens vervangen. En er kwam na 90 minuten nog een extra halfuurtje bij. Eerder had hij het moeten stellen met 32 minuten tegen Silkeborg en 11 minuten tegen Antwerp. Begin september viel hij al uit met een enkelblessure. Na een korte terugkeer tegen KV Mechelen en West Ham volgde nog eens een hamstringblessure. Een straatje zonder einde, zo leek het wel.

Leuk is het niet, zo van het ene probleem in het andere sukkelen. “Het is een hele zware periode geweest”, geeft Raman toe. En dat hij momenteel nog niet zijn beste niveau haalt, beseft hij zelf ook wel. “Ik heb nog maar anderhalve week getraind na twee maanden aan de zijlijn. Uiteraard voel ik nog conditionele achterstand.” En dus is het niet onlogisch dat hij het vooralsnog met een invallersstatuut moet doen. “Als je niet de minuten krijgt waarop je hoopt, moet je dat accepteren”, weet hij. “Ik kan niet eisen om meer te spelen als ik niet honderd procent fit ben. In die zin kan ik leven met deze situatie.”

Dat hij nooit op volle sterkte met Felice Mazzu heeft kunnen werken, vindt Raman wel jammer. “Voor hij toekwam, had ik een heel goed gesprek met hem”, klinkt het. “Maar ik heb niet kunnen brengen wat ik wilde en hij heeft me niet honderd procent kunnen gebruiken.”

Dan maar terug naar zijn oude niveau onder een nieuwe coach, al dan niet Robin Veldman. “Ik hoop dat de terugronde de mijne wordt”, aldus Raman. “Ik heb te lang stilgelegen en heb mijn kwaliteiten niet kunnen tonen. Als je maar maximaal vijftien minuten krijgt, is het heel moeilijk om top te zijn. Na de wedstrijd tegen Genk van zondag ga ik hard werken om klaar te zijn tegen de herneming en weer de Benito te worden van vorig jaar.”

Niemand wilde trappen

In zijn lange invalbeurt in de beker in Lier kon Raman nog niet helemaal overtuigen. Hij aarzelde ook om zijn strafschop te zetten. “Ik voelde me niet top en daarom zei ik dat ik niet wilde trappen”, vertelt hij. “Ik voelde het gewoon niet. Ik zat niet in de wedstrijd en dan laat ik het liever aan iemand anders over, maar niemand anders wilde trappen, dus ik moest wel. Maar als je ziet hoe ik hem uiteindelijk trap, kan ik eigenlijk altijd wel trappen.” Misschien dient Raman zich nu wel aan om ook strafschoppen te nemen voor Anderlecht tijdens de reguliere speeltijd? “Als ik speel, ben ik altijd kandidaat, maar we hebben veel kandidaten”, zegt hij daar zelf over.

Met zijn omgezette strafschop droeg Raman een steentje bij aan de moeizame kwalificatie voor de 1/8ste finales van de Croky Cup. “Een uitschakeling zou een ramp geweest zijn”, weet hij. In de volgende ronde wacht Genk, net als aanstaande zondag in de competitie. Om nog kans te maken op Europees voetbal zijn nederlagen in beide gevallen uit den boze.