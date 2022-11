Pechvogels Lars van der Haar en Eli Iserbyt rijden sterke wedstrijd in Niel: “Schouder ging uit de kom, maar gelukkig ging hij er snel weer in”

Laurens Sweeck was vrijdag in Niel de grote overwinnaar tijdens de Jaarmarktcross, maar ook voor Lars van der Haar en Eli Iserbyt mag u gerust uw petje afnemen. Van der Haars schouder ging tijdens de opwarming uit de kom en dat gebeurde in de cross vervolgens nog een keer, maar hij deed tot in de slotronde mee om de zege. Iserbyt moest dan weer een inhaalrace afwerken nadat hij af te rekenen kreeg met een zadelbreuk: hij werd vierde.

“Het gebeurde tijdens het opwarmen een eerste keer in de modder”, vertelde Van der Haar over zijn ontwrichte schouder. “Twee rondes voor het einde had ik dat nog een keer toen ik achter Laurens Sweeck reed. Gelukkig ging hij er toen iets sneller weer in. Hoe ik dat opgelost heb? Ik liet mijn fiets even op mijn schouder hangen en probeerde wat zo te doen (wuift met de arm, red.) en de schouder wapperde er terug in. Dus ik kon weer verder.”

Voor Van der Haar is de ontwrichte schouder een terugkerend probleem. “Klopt. De laatste maanden is het goed gegaan daarmee, maar ik wist dat ik nu erg vermoeid was van de laatste twee weken. Ik voelde het al aankomen en was extra aan het opletten, maar ja…” (Lees verder onder de foto)

Uiteindelijk moest de man in de Nederlandse trui pas in de slotronde het hoofd buigen voor Laurens Sweeck. “Ik wist dat hij in de zandbak heel goed zou zijn. Ik wist ook dat ik niet in het wiel aan de zandstrook moest beginnen, dus ik liet een klein gaatje. Dat was een risico, maar het was de enige manier om hier te winnen vandaag. En het is net niet gelukt. Laurens was gewoon heel goed. Toen hij in het begin wegreed, was ik net in het zand vastgezet door Michael Vanthourenhout. Ik ging het daarna niet op m’n eentje oplossen, maar ik voelde wel dat ik nog wat snelle rondes in me had. Ik wilde nog proberen naar Laurens te rijden en ik denk dat we daarna nog een mooie strijd geleverd hebben. Het mocht gewoon niet voor mij zijn vandaag.”

Eli Iserbyt kreeg af te rekenen met afgebroken zadel: “Gevoel was beter na de val”

Ook Eli Iserbyt bleef niet van pech bespaard in Niel, want hij viel ver terug door een zadelbreuk bij een val. “Ik moet zeggen dat het gevoel beter was na mijn val dan ervoor, raar maar waar. Bij die val brak mijn zadel en stond mijn stuur scheef”, vertelde Iserbyt, die de pers met een bebloede knie te woord stond. “Het was niet super ver naar de post, maar ik denk dat ik rond plek vijftien zat na de wissel. Ik kwam telkens dichter en dichter. Ik ben blij dat ik heb blijven doorzetten, want het was geen makkelijke week. Goeie koers, jammer van de pech. Ik denk dat ik mijn Superprestige hier wel zo goed als gered heb en een mooie uitdaging is altijd tof.” (Lees verder onder de foto)

“Mijn gevoel was niet echt goed in de eerste helft van de koers”, ging de voormalige Europese kampioen verder. “Ik had nog wat last van mijn been, het is wat geïrriteerd geweest deze week. Maar ik ben opgelucht met de prestatie, het kon zeker erger zijn dan vierde. Dat er na zondag van alles geschreven is over mij? Ik heb Niels Albert nog gehoord en die zei dat het toch iets wil zeggen als ze over je praten. Het was niet echt tof om te lezen, maar ik heb hard gewerkt om toch het tegendeel te bewijzen en te tonen dat ik kan doorzetten. Ik hoop naar zondag nog iets meer rust te vinden.”

Iserbyt gaf ook nog wat extra uitleg over de blessure aan zijn been. “Die blessure was onder controle, maar die is in Namen weer wat erger geworden. Ik heb al sinds de zomer last ervan, maar het ging beter tot ik in Namen een verkeerde beweging maakte en het wat geïrriteerd raakte. Ik heb toch al vijf overwinningen ondanks dat ik altijd met een beetje last rij. Ik hoop alles nog te kunnen rijden, want dat is toch een erezaak.”