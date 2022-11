Bestelwagen met gestolen motorfietsen crasht in voortuin in As tijdens achtervolging

As

Donderdagochtend is een bestelwagen tijdens een achtervolging door de Nederlandse politie in een voortuin gecrasht op de Oude Molenweg in As. De bestuurder nam daarna te voet de vlucht. In de bestelwagen stonden twee gestolen motorfietsen.

De bewoners van de Oude Molenweg werden donderdag rond 5.30 uur gewekt door de sirenes. De gestolen motoren zouden een Duitse nummerplaat hebben gehad. De politie Carma kwam ter plaatse en voert verder onderzoek. De bestelwagen werd getakeld. cn/maw