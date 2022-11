Laurens Sweeck zat door ziekte twee dagen niet op de fiets, maar wint wel: “Misschien loont het wel om het wat kalmer aan te doen”

Laurens Sweeck was de grote overwinnaar in Niel, hoewel hij eerder deze week wat ziek was. “Ze zeggen dikwijls tegen mij dat ik tijdens de week kalmer moet zijn op training, dat dat loont. Misschien moet ik die mensen toch gelijk geven”, klonk het met de glimlach.

“Het is niet dat ik doodziek was, maar ik heb twee dagen niet op de fiets gezeten”, vervolgde de winnaar. “Ik ben dat niet gewend, maar je ziet dat dat toch ook eens kan helpen.”

“Ik denk dat je met een goede beurt in de zandbak wel een paar seconden kan pakken, ik denk dat ik zo ook vroeg wegreed”, legde de zandspecialist uit. “Achteraan het parcours was er veel wind, als je daar met twee of drie man eens kan overnemen ben je in het voordeel. Ik moest wat doseren en zat op de limiet, anders laat ik Lars van der Haar ook niet terugkomen. De Superprestige is toch een van mijn hoofddoelen. Ik sta er hier en in de Wereldbeker goed voor en in de X2O Badkamers Trofee heb ik al wat laten liggen.”