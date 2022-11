Kinderopvang in met onmiddellijke ingang gesloten na klachten van ouders en ex-werknemers

Het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid heeft de werking van het kinderdagverblijf ’t(b)engeltje in de Oudenaardse deelgemeente Leupegem met onmiddellijke ingang stopgezet. “Omdat we ons ernstige zorgen maken over de veiligheid van de kinderen”, aldus het Agentschap Opgroeien.

Het zelfstandige kinderdagverblijf ’t(b)engeltje, gevestigd op het kruispunt van de gewestweg N60 met de Schapendries in Leupegem, moet onmiddellijk de deuren sluiten. Dat heeft het Agentschap Opgroeien van de Vlaamse overheid beslist. Het Agentschap Opgroeien behoort tot de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

“Omdat we ons ernstige zorgen maken over de veiligheid van de kinderen en na advies van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling werd de werking van ’t(b)engeltje onmiddellijk stopgezet”, zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het Agentschap Opgroeien. “Zo’n beslissing heeft een enorme impact voor de ouders van de kinderen die er werden opgevangen. Zij moeten nu op zoek naar een nieuwe opvangplek voor hun baby’s of peuters. Ze kunnen hiervoor terecht bij het Sociaal Huis van Oudenaarde. Zij proberen de getroffen ouders zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Zwaarwichtige klachten

De zaakvoerster runt haar kinderdagverblijf ’t(b)engeltje met een team van vijf gediplomeerde kinderverzorgsters. De crèche heeft plaats voor 32 kindjes, verdeeld in drie leefgroepen: baby’s, kruipers en peuters.

“Voor de veiligheid van onze kindjes hebben wij in iedere leefruimte en rustruimte camera’s hangen, die de beelden een maand bewaren”, zo wordt op de website meegegeven. Aan de woning paalt een afgesloten tuin met allerlei speeltoestellen, zoals glijbanen, schommels en een speelhuisje. Het voorbije jaar waren er echter meerdere zwaarwichtige klachten van ouders, over kindjes die opgesloten werden in een donkere kamer tot kindjes die niet verschoond werden. Die klachten zouden ook bevestigd zijn door ex-werkneemsters, waarna de politie een onderzoek opstartte.

Ouders ingelicht

De ouders werden donderdag 10 november door de uitbaatster via mail van de onmiddellijke sluiting op de hoogte gebracht: “Beste ouders. Wij kregen een telefoontje van Opgroeien dat we vanaf morgen definitief moeten sluiten. Ik en het team zullen zaterdag 12 november in de crèche aanwezig zijn om afscheid te nemen”.

Intussen maken sommige ouders zich wel zorgen. “Als ouder waren wij niet op de hoogte van problemen en wij krijgen ook geen informatie over de problemen”, aldus een ouder die anoniem wil blijven.

Stadsbestuur zoekt opvang

“Het stadsbestuur van Oudenaarde zal de ouders begeleiden in de zoektocht naar een nieuwe opvangplaats”, benadrukt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V). “Maar dat zal niet eenvoudig zijn, want momenteel zijn alle beschikbare kinderopvangplaatsen ingenomen. Bovendien moet in één klap voor dertig kindjes opvang worden gevonden. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de stad het pand van het kinderdagverblijf ’t(b)engeltje in eigen beheer neemt. Uiteraard dan wel met een nieuwe uitbater, samen met de huidige werknemers die niet in het dossier betrokken zijn.”

De zaakvoerster wil geen commentaar kwijt.