Carnaval zwaait de scepter in de grensstreek

Vrijdag elf november 2022: in Lanaken en Riemst werd het startschot gegeven van het jaarlijkse carnavalsseizoen en leek het wel alsof de talrijke feestneuzen de voorbije coronajaren helemaal vergeten waren. Stipt om 11.11 uur wierpen op het Kerkplein in Lanaken zowat 500 carnavalisten de opgekropte frustraties van 2020 en 2021 van hun schouders en eenzelfde scenario speelde zich op dat ogenblik af in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys in Riemst. Carnaval 2022 - 2023 schoot ongeremd uit de startblokken.