Carnaval zwaait de scepter in de grensstreek

Lanaken - Riemst

Vrijdag elf november 2022: in Lanaken en Riemst werd het startschot gegeven van het jaarlijkse carnavalsseizoen en leek het wel alsof de talrijke feestneuzen de voorbije coronajaren helemaal vergeten waren. Stipt om 11.11 uur wierpen op het Kerkplein in Lanaken zowat 500 carnavalisten de opgekropte frustraties van 2020 en 2021 van hun schouders en eenzelfde scenario speelde zich op dat ogenblik af in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys in Riemst. Carnaval 2022 - 2023 schoot ongeremd uit de startblokken.

Het Kerkplein in Lanaken stroomde vrijdag 11 november vanaf 10 uur in de ochtend druppelsgewijze vol en kleurde om 11 uur als vanouds rood geel groen. Al de carnavalsverenigingen waren massaal aanwezig op het openingsevenement dat door de Raod van Laon tot Aoke samen met het gemeentebestuur werd georganiseerd. “Dit is voor heel wat mensen een grote opluchting” getuigt prins Ronny IV. “Ook voor mezelf want vorig jaar werd carnaval ‘met de rem op’ gevierd en het jaar daarvoor zelfs helemaal niet. Nu kan dat weer zonder beperkingen.”

Ook de jeugdprinsen Thibeau I en Sofie I waren present, net als de overige edellieden van de diverse dorpen. “De mensen hebben hier naar uitgekeken” meent Pedro Steegmans, voorzitter van de overkoepelende Raod. “Dit wordt de start van een maandenlang mooi carnavalsseizoen met als hoogtepunt onze ‘Bessemkaravaan’ die eindelijk weer op een normale manier kan uittrekken volgend voorjaar.”

Om 11.11 uur luiden 11 kanonschoten het begin van het feestgebeuren in. Het staat in schril contrast met de viering van Wapenstilstand die even voordien in een hoekje van datzelfde kerkplein plaatsvond. Speeches, een integere bloemenhulde, the Last Post... het is de manier waarop men in Lanaken jaarlijks de slachtoffers van Wereldoorlog I en bij uitbreiding van alle oorlogen herdenkt. “Daar stonden we in alle sereniteit stil bij de dood, hier wordt het leven uitbundig gevierd. Dit is immers een volksfeest dat aantoont hoe sterk carnaval verbonden is met deze gemeente. Dit is genieten en ‘sjonkele’” volgens burgemeester Marino Keulen. Na al die jaren heeft hij de geplogenheden van het feest nog steeds niet onder de knie en paradeert voor 11.11 uur reeds met zijn steek op, terwijl dat pas mag na de kanonschoten en na het Limburgs volkslied dat gebracht wordt door de Porijkes en Zjus ter nève. “Van nu tot Aswoensdag zorgen wij wekelijks voor ambiance. Dat kon de voorbije jaren niet” lacht dirigent Xavier Tollenaers.

Ook in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys in Riemst is het op dat ogenblik volle bak en vloeit het bier rijkelijk op het festijn dat toepasselijk ‘Carnavalesk’ heet. “Wat wil je?” vraagt schepen van cultuur Anja Slangen. “Wij tellen 22 carnavalsverenigingen en die tekenen allemaal met present vandaag. Iedereen is tevreden dat het eindelijk weer kan. Je merkt dat heel wat mensen hier nood aan hebben. Carnavalesk is de aftrap van hopelijk een probleemloos seizoen met een half dozijn optochten in de diverse dorpen en tal van bals en pronkzittingen. Het is ook een feest van verdraagzaamheid en vriendschap en daar hebben we thans allemaal nood aan, toch?”