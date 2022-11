Het Formule 1-seizoen 2022 nadert met rasse schreden zijn einde: dit weekend staat de voorlaatste race van het jaar al op het programma. Slaat Lewis Hamilton in de Grote Prijs van São Paulo nog eens toe in wat voor hem een halve thuiswedstrijd is - hij werd benoemd tot ereburger van Brazilië - of wordt het nummer vijftien voor Max Verstappen? Volg de wedstrijd hier live!