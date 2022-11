Herdenking 11 november

Kortessem

Te Kortessem werden de militaire en burger slachtoffers herdacht van de beide wereldoorlogen. Na de eucharistieviering in de Sint Pieterskerk van Kortessem centrum ging men naar het monument der gesneuvelden op het kerkhof voor een bloemenhulde. Burgemeester Tom Thijsen (CD&V) en schepen voor sociale zaken Nicole Gielen (CD&V) legden namens de gemeente bloemen neer. In zijn gelegenheidstoespraak in de kerk riep schepen Donald Martens (CD&V) op om de ondertekening van de wapenstilstand op 11 november niet te vergeten en te beseffen dat deze ondertekening een einde bracht aan een tijdperk van dood en ontbering en de start was van de nieuwe vrede. “Maar deze vrede is relatief,” aldus de schepen. “Dagelijks worden we geconfronteerd met het oorlogsgeweld dat zich slecht op duizenden kilometers van hier afspeelt.” (rapo)