Politie Maasland laat auto takelen tijdens controle met arbeidsinspectie

De politie Maasland heeft donderdag een verkeersactie gedaan met de arbeidsinspectie. Er werd een auto getakeld die niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd was en veel te snel reed. De bestuurder had bovendien een buitenlandse nummerplaat op zijn Belgische wagen gehangen. Een persoon die zonder rijbewijs op een bromfiets zat, kreeg ook een pv. Er werd één bestuurder betrapt die zijn gsm gebruikte. Verder werden er nog verschillende andere boetes uitgedeeld. siol