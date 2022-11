Emotionele Ceylin Alvarado wint Jaarmarktcross in Niel en kan na bijna twee jaar zonder zege eindelijk nog eens winnen: “Hier heb ik heel lang op moeten wachten”

Ceylin Alvarado heeft de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. De Nederlandse van Alpecin-Fenix reed een halve cross samen met Denise Betsema aan de leiding, maar gooide haar landgenote in de laatste ronde overboord. Na een lange periode van droogte, 1 jaar en 9 maanden om precies te zijn, kon Alvarado zo eindelijk nog eens winnen. In het interview achteraf barstte ze in tranen uit. “Eindelijk is het van dat.”

Geen Fem van Empel, Lucinda Brand en Annemarie Worst in Niel. Van Empel nam rust, Brand en Worst zijn geblesseerd. Dat belette een ander trio van Nederlandse vrouwen niet om een gooi te doen naar de zege. Na de eerste ronde hadden Denise Betsema, Ceylin Alvarado en Inge van der Heijden al een kloofje op een groep met onder meer Sanne Cant, die tegen de grond ging maar wel snel weer kon aansluiten bij de achtervolgers.

Op een verharde strook ging het halfweg cross te snel voor Van der Heijden. Ze speelde daarna nog een tijdje jojo, maar uiteindelijk moest ze er toch definitief af. Betsema en Alvarado zouden zo onderling voor de overwinning mogen strijden. Voor deze laatste was het een unieke kans om na bijna twee jaar zonder zege nog eens raak te schieten. In de achtergrond bikkelde Cant om plek vier.

De beslissing viel uiteindelijk pas in de laatste ronde. Op een technischer stuk had Alvarado even een paar lengten op Betsema, maar deze laatste gaf niet op. Ze probeerde, maar geraakte uiteindelijk niet meer in het wiel van Alvarado, die haar felbegeerde overwinning zo te pakken had. Denise Betsema werd zo twee, voor Inge van der Heijden. Sanne Cant moest uiteindelijk tevreden zijn met de vijfde plaats.

Interview in tranen

“Het was een zwaar parcours”, aldus Alvarado in het flashinterview. “De eerste helft van het parcours lag mij beter, de tweede helft met meer rechte stukken speelde meer in het voordeel van Denise. We hebben de hele cross samen gewerkt maar in de laatste ronde dacht ik nu is het alles of niets. Toen heb ik vol doorgereden.”

”Het is eigenlijk veel te lang geleden dat ik gewonnen heb”, barste een emotionele Alvarado vervolgens in tranen uit. “Eindelijk is het van dat. Ik heb er heel lang op moeten wachten. Ik hoop dat ik nu eindelijk vertrokken ben en voortaan altijd voor de overwinning kan meedoen.” (Lees verder onder de foto’s)

Van den Eijnden, Lippens en Van Den Boer winnen de jeugdreeksen

Guus van den Eijnden heeft in Niel bij de jongens junioren gewonnen. De Nederlander haalde het in Niel voor Robbe Marchand en Wies Nuyens.

In totaal 79 junioren stonden aan de start in Niel voor de tweede wedstrijd van de Superprestige na de openingsmanche in Ruddervoorde. Guus van de Eijnden toonde zich de sterkste van het pak en soleerde naar de zege met 15 tellen voorsprong op de nummers twee en drie. De andere podiumplaatsen waren voor twee landgenoten. Robbe Marchand won de sprint om de tweede plek van Wies Nuyens. Alweer een sterke prestatie voor de Nederlander nadat hij afgelopen weekend brons pakte op het jongste EK in Namen waar de Belgen (in die categorie) huiswaarts keerden zonder medailles.

Bij de eerstejaarsnieuwelingen toonde Brent Lippens zich de sterkste. Giel Lejeune finishte als tweede, de Fransman Antoine Ingelaere mocht als derde mee op het podium.

Bij de tweedejaarsnieuwelingen maakte Arthur Van Den Boer het verschil in de slotronde en hij soleerde naar zijn twaalfde zege van het seizoen. Hij haalde het voor Keano Geens en Mathias De Keersmaeker.