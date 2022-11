Politieagent Thomas M. (29) overleeft mesaanval niet

Thomas (29) en Jason (23) konden het goed met elkaar vinden. De twee waren gisterenavond samen op patrouille in Schaarbeek toen het drama zich voltrok. Jason kon in al het tumult nog om bijstand roepen via de dispatch, maar toen de hulp arriveerde, waren beide agenten al zwaar toegetakeld. De dader werd geneutraliseerd door een van de ter hulp gesnelde inspecteurs en Jason en Thomas werden in alle haast overgebracht naar het ziekenhuis.

Jason werd met spoed geopereerd en verkeert intussen buiten levensgevaar. Thomas M. kende minder geluk. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De 29-jarige jongeman, afkomstig uit Donceel, in de provincie Luik, was nog maar vier jaar in dienst bij de politie. Enkele jaren geleden werkte hij nog in de horeca. In zijn vrije tijd was Thomas een drummer en een sportieveling, zo trok hij geregeld de bergen in om te gaan skiën. Hij had een tweelingbroer en een zus.

Zijn familie en vriendin blijven verweesd achter.