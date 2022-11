Union-coach Karel Geraerts is op zijn hoede voor verplaatsing naar Standard: “Wanneer het publiek en de spelers met elkaar connecteren, kan het erg gevaarlijk worden”

Union heeft er al een schitterende eerste seizoenshelft opzitten: de Brusselaars staan momenteel derde in de competitie, zitten in de achtste finale van de beker én werden groepswinnaar in de Europa League. Zondag hoopt Union nog een laatste keer voor het WK te knallen.

De vice-kampioen kan een gouden zaak doen zondag, want het kan zijn plekje in de top vier nog extra verstevigen. De kloof met Standard kan al 8 punten worden, al haalt Union-coach Karel Geraerts zijn rekenmachine nog niet boven. “Het is nog te vroeg om over de top vier te praten. Het klopt dat Standard en Gent druk aan het zetten zijn, maar dat was te verwachten. We gaan nog niet naar het klassement kijken, er wacht ons een mooie wedstrijd tegen Standard en daar moeten we klaar voor zijn.”

Sclessin is zondag uitverkocht: dat het daar stevig kan kolken, is ook Geraerts niet ontgaan. “Elke wedstrijd pakken we anders aan, want je moet altijd rekening houden met de omstandigheden waarin je gaat spelen. Iedereen moet op de hoogte zijn dat Standard vaak in het begin van de wedstrijd erg sterk begint. Wanneer het publiek kan connecteren met de spelers op het veld, dan kan het voor ons erg gevaarlijk worden. Het is aan ons om klaar te zijn om in die sfeer te spelen”, aldus de 40-jarige Limburger.

Mooiste momenten uit zijn spelerscarrière

Geraerts speelde zelf nog drie seizoenen in Luik, het wordt zondag dus een blij weerzien. “Het waren de drie mooiste seizoenen uit mijn spelerscarrière”, stelt hij. “Het is een droom om er als speler in Sclessin aan de slag te kunnen, maar ook als coach is het fantastisch. Natuurlijk wil ik er winnen zondag, maar ik ga toch ook wat genieten van het moment”, sluit de Limburger af.