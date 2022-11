Elke Vanelderen stelt nieuwe vriend voor

“Mine!” of “Van mij” staat er bij een foto van een warme omhelzing op Instagram. Met een hartje erbij, en een breed lachende Elke Vanelderen. Het gezicht van haar nieuwe vriend is slechts gedeeltelijk te zien en meer heeft ze voorlopig niet gedeeld. Enkel een naam wil ze wel verklappen: Tom Braeken.

Bijna twee jaar geleden kondigden Vanelderen en Regi aan dat ze uit elkaar gaan, na negen jaar huwelijk. Samen hebben ze ook twee dochters, Ellie Marthe en Renée. Ze bleven nog maandenlang samenwonen, maar in augustus vertelde de dj in onze zusterkrant Het belang van Limburg dat Vanelderen intussen verhuisd is. “Ze woont op vijf minuten van bij mij. Buiten het feit dat we geen koppel meer zijn, is alles perfect geregeld, ook voor de kinderen. Ik hoor verhalen van gescheiden koppels die niets anders doen dan ruzie maken, maar dat is bij ons gelukkig niet het geval. Het is nu zo geregeld dat ik de kinderen elke maandag en dinsdag heb, maar Elke is daar enorm flexibel in. Als ik een show heb, schuiven we die regeling gewoon een dag op. Ik ben echt blij dat we nog zo goed overeenkomen.”