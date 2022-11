Nederlandse zanger Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, is overleden

Pierre Kartner werd in 1935 geboren in Elst en woonde vrijwel zijn hele leven in Breda. Zijn leven stond volledig in het teken van muziek. Hij was zanger, (voorheen) bassist, tekst- en muziekschrijver en producent.

Zijn grootste hits scoorde hij met ‘Het Kleine Café Aan de Haven’ (1975) en ‘Het smurfenlied’ (1977). ‘Het Kleine Café’ werd meer dan 200 keer gecoverd door andere artiesten, met ‘Het Smurfenlied’ stond hij wereldwijd bovenaan in allerlei hitparades. Daarnaast vergaarde hij roem met een groot aantal carnavalsnummers.