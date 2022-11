WK-kwalificatie basketbal: Thomas Akyazili voelt zich goed in Turkije, maar wil vooral met Belgian Lions winnen in Istanbul

Thomas Akyazili, geboren in Mortsel, getogen in Antwerpen, begon op jonge leeftijd te basketten bij Eligio en trok al vrij snel de aandacht van Antwerp Giants. “Op mijn veertiende verhuisde ik naar de Giants en op mijn zestiende vierde ik mijn debuut in de eerste klasse. Tot 2015 bleef ik bij de Antwerpse ploeg, ging dan naar de VS en combineerde dan studie en basketbal in Amerika en bij Colorado Buffaloes. In 2017 keerde ik terug naar Antwerp Giants,” gaf Thomas Akyazili in het zonnige Istanbul mee.

In 2018 werd hij verkozen tot Belofte van het Jaar en in 2019 won hij met de Giants de Beker van België en bereikte de Final Four (halve finale) van de Champions League in een met 17.000 toeschouwers gevuld Sportpaleis van Antwerpen. Hij trok de aandacht van Turkse ploegen en in 2019 maakte hij de overstap naar Bahsesehir Istanbul waar hij twee seizoenen actief was. In 2021 volgde een campagne bij Merkezefendi Belediyesi en ondertussen tekende hij een contract van drie seizoenen bij Pinar Karsiyaka, een topclub in de Turkse BSL. “De Turkse BSL is met 16 ploegen een sterke competitie. Vele ploegen komen uit in de Euroleague, EuroCup en Champions League. Wij komen met Karsiyaka (geleden in Izmir) ook uit in de Champions League. Met 2 op 3 in poule B zijn we na de heenronde op weg naar kwalificatie. In de Turkse BSL is de top-3 de ambitie.”

Thomas Akyazili doorliep met succes alle jeugdselecties (U16, U18, U20) bij de Young Lions en maakt al enkele jaren deel uit van de kern van de Belgian Lions. Tegen Turkije werkt hij vanavond zijn elfde selectie af.

16.000 fans in Istanbul voor match tegen Belgian Lions

“Mijn vader heeft Turkse roots en spelen in en tegen Turkije is uiteraard in een land waar ik me sportief en extra-sportief goed voel bijzonder leuk. Spelen voor de Belgian Lions is dat ook. We beseffen dat we tegen een sterk team en gesteund met hun vele fans voor een zware taak staan.”

Thomas Akyazili was er afgelopen zomer niet bij op het EK met de Belgian Lions. “Na een zwaar seizoen besliste ik fysiek en mentaal wat tijd te nemen. Eventjes de batterijen opladen deed me goed. Ik ben nu klaar om op clubniveau en bij de nationale ploeg opnieuw tot het uiterste te gaan. Met de Belgian Lions hebben we een kans om ons te kwalificeren voor het WK in 2023 (in Japan, de Filipijnen en Indonesië, red.). De Belgian Lions waren nog nooit op een WK. Voor deze groep en in het bijzonder voor het Belgische basketbal zou dat een fantastisch moment zijn,” aldus nog Thomas Akyazili.

De wedstrijd is vanaf 18u55 live te volgen op Sporza (kanaal Ketnet).