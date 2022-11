Zeno Debast maakt zich op 19-jarige leeftijd al op voor eerste WK: “Jan Vertonghen zal mijn gids zijn in Qatar”

Zeno Debast (19) beleefde donderdag een hoogdag. De 19-jarige verdediger vernam ’s ochtends dat hij in de WK-selectie zit en was even emotioneel. ’s Avonds was hij dan voor het eerst RSCA-aanvoerder in de bekermatch op Lierse, waar Anderlecht won na een penalty-thriller. Van Zero to Zeno in recordtempo: “En zeggen dat ik vorig jaar nog met de U19 een toernooitje in Marbella speelde.”