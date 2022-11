Veelbelovend voor Parijs ‘24: Mighty Jimm schaart zich als eerste Belgische man ooit bij laatste zestien op WK breakdance

De Antwerpenaar Mighty Jimm heeft afgelopen nacht als eerste Belgische b-boy ooit een plek bij de top 16 van de Red Bull BC One World Final in New York - het officieuze WK breakdance - veroverd. Hij strijdt nu zaterdagnacht met de absolute wereldtop om de felbegeerde titel in een sport die over twee jaar ook voor het eerst op de Olympische Spelen van Parijs te zien zal zijn.

B-boy Mighty Jimm schreef afgelopen nacht geschiedenis. Hij plaatste zich als allereerste Belg ooit voor de top 16 van de Red Bull BC One World Final. Dat is de spectaculaire apotheose van de belangrijkste 1vs1 breaking-competitie ter wereld. Onze landgenoot knokte zich een weg door de Last Chance Cypher - een stevige reeks battles tegen breakers van over heel de wereld - en moet nu zaterdagnacht aan de bak tegen de absolute wereldtop op het podium van de iconische Hammerstein Ballroom in New York. Mighty Jimm is onderdeel van het Vlaams Olympisch Plan dat het debuut van breaking als Olympische discipline in 2024 in Parijs voorbereidt. Samen met landgenote b-girl Camine trouwens, die in de Last Chance Cypher knap een plek bij de top 16 haalde.

Wie is Mighty Jimm?

Met een Griekse vader en Belgische moeder bracht Mighty Jimm zijn kinderjaren vooral in Griekenland door. In de vakanties kwam hij wel altijd naar België. Hij nam dan steevast deel aan breaking battles en kampen. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar België en ging hij aan de slag als professionele artiest en dansleraar. Op hoog niveau uiteraard. Zo is hij ook de speerpunt van het Vlaams Olympisch Plan, dat een Belgische breaking-delegatie wil klaarstomen voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

(md)