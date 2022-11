In 4A staan de nummers vier en één tegenover elkaar, in 4B mikt Borgloon op een tiende zege op rij, in 4C is Eksel B-Achel B de topper en in 4D beslist Boxberg B pas dit weekend of ze zondag spelen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)