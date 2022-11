In 3A is de burenstrijd Vliermaal-Kortessem de blikvanger, in 3B staat er nog eens een Bocholtse derby op het menu en in 3C staan de achtervolgers van Houthalen VV al onder druk. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)