Ferran Jutgla kan geen plekje versieren in Spaanse WK-selectie, ook boegbeelden Sergio Ramos en Gerard Piqué er niet bij

Ferran Jutla heeft ondanks een uitstekende eerste seizoenshelft geen plekje kunnen versieren in de WK-selectie van Spaans bondscoach Luis Enrique. De 23-jarige spits leek vooral door zijn goede prestaties in de Champions League-campagne van Club Brugge een goede kans te maken, maar uiteindelijk mag hij dus niet zijn koffers pakken en mee afreizen naar Qatar.

Er ook niet bij zijn anciens Sergio Ramos en Gerard Piqué. Al is dat eigenlijk niet echt een verrasing. Ramos is sinds 2021 immers al niet meer opgeroepen voor La Roja en was er ook op het EK niet bij. Hetzelfde geldt voor Piqué, die onlangs ook zijn afscheid van het profvoetbal aankondigde.

Enrique zorgde verder niet voor verrassingen in zijn selectie, die een mix van ervaring en jeugd bevat. ‘La Roja’ rekent op Cesar Azpilicueta, Jordi Alba, Sergio Busquets en Alvaro Morata om de youngsters Pedri, Gavi, Hugo Guillamon, Yérémy Pino en Ansu Fati bij te staan.

De selectie:

Doelmannen: Unai Simon (Athletic Bilbao/Spa), Robert Sanchez (Brighton/Eng), David Raya (Brentford/Eng)

Verdedigers: Dani Carvajal (Real Madrid/Spa), Cesar Azpilicueta (Chelsea/Eng), Eric Garcia (Barcelona/Spa), Hugo Guillamon (Valence/Spa), Pau Torres (Villarreal/Spa), Aymeric Laporte (Manchester City/Spa), Jordi Alba (Barcelona/Spa), José Gaya (Valencia/Spa)

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona/Spa), Rodri (Manchester City/Eng), Gavi (Barcelona/Spa), Carlos Soler (Paris Saint-Germain/Fra), Marcos Llorente (Atlético de Madrid/Spa), Pedri (Barcelona/Spa), Koke (Atlético Madrid/Spa)

Aanvallers: Ferran Torres (Barcelona/Spa), Nico Williams (Athletic Bilbao/Spa), Yérémy Pino (Villarreal/Spa), Alvaro Morata (Atlético Madrid/Spa), Marco Asensio (Real Madrid/Spa), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain/Fra), Dani Olmo (Leipzig/Dui), Ansu Fati (Barcelona/Spa)