Zaakvoerster (33) van reisbureau De Witte Merel aangehouden in onderzoek naar oplichting

De zaakvoerster van het reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden, de 33-jarige E.S., is aangehouden in het onderzoek naar oplichting. Sinds begin oktober dienden zeker 31 gedupeerden een klacht in tegen het reisbureau omdat ze betaalden voor een onbestaande reis.

Het bekende Truiense reisbureau werd in april van dit jaar verkocht aan E.S., een trouwe werkneemster. Maar begin oktober moest De Witte Merel de deuren al sluiten nadat meerdere klanten een klacht indienden bij de politie. Ze zouden hebben betaald voor een onbestaande reis. Via sms, WhatsApp en e-mail werden ze door E.S. misleid.

Ze zou onder meer valse berichten hebben gestuurd in naam van touroperators, zoals TUI en Corendon. Uit getuigenissen blijkt ook dat ze hotelvouchers zou hebben nagemaakt. Wanneer de vakantiegangers aankwamen op hun bestemming, bleken er geen kamers in hun hotel te zijn geboekt. Ze stonden vaak ook niet op de passagierslijst voor vluchten. E.S. probeerde hen te sussen via allerlei smoesjes over aangepaste vluchtdata, ziektes bij crewleden en overboekte hotels.

Het parket Limburg opende op 7 oktober een onderzoek naar oplichting. Vorige vrijdag hadden in totaal 31 gedupeerden al een klacht ingediend. Uit goede bron hebben we vernomen dat de 33-jarige vrouw inmiddels voor een onderzoeksrechter is moeten verschijnen. Die besloot haar aan te houden. jcr/siol