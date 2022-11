Red Lions spelen op EK hockey in groepsfase tegen Engeland en Spanje, Red Panthers treffen topland Nederland

De Belgische hockeymannen en -vrouwen kennen hun tegenstand in de poulefase van het EK, volgende zomer (18-27 augustus 2023) in het Duitse Mönchengladbach. De Europese hockeyfederatie EHF heeft de samenstelling van de poules vrijdag bekendgemaakt.

De Red Lions (FIH 2) nemen het in hun poule op tegen Engeland (FIH 6), Spanje (FIH 8) en Oostenrijk (FIH 19). Nederland (FIH 3), Duitsland (FIH 4), Frankrijk (FIH 11) en Wales (FIH 15) vormen de andere groep.

De Red Panthers (FIH 6) wacht een clash met nummer 1 van de wereld Nederland. Spanje (FIH 7) en Italië (FIH 18) maken de groep vol. In de andere groep kijken Engeland (FIH 4), Duitsland (FIH 5), Ierland (FIH 13) en Schotland (FIH 17) elkaar in de ogen.

Bij zowel de mannen als vrouwen plaatst de top twee van elke poule zich voor de halve finales. De Europese kampioenen plaatsen zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Nederland is zowel bij de mannen als de vrouwen regerend Europees kampioen. De Red Lions werden vorige zomer in Amstelveen als titelverdediger derde maar wonnen aansluitend wel olympisch goud in Tokio. De Red Panthers gingen eveneens met Europees brons naar huis.