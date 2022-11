Negental vaten met drugsafval gedumpt in Kaulille

Aan de Kanonweg in Kaulille (Bocholt) is donderdagavond rond 20.30 uur een drugsdumping ontdekt. Het ging om een viertal grote, blauwe vaten en een vijftal kleine vaten met drugsafval.

Na de vondst kwamen de brandweer Noord-Limburg en politie Carma ter plaatse. Naast de vaten werden er ook een aantal plastic zakken gedumpt, waarin vermoedelijk materiaal voor een drugslabo zat. Het gerechtelijk labo voerde een onderzoek uit en de civiele bescherming kwam de drugsdumping opruimen.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol