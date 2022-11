ROYALS. Een prinses die er de brui aan geeft en welke royal zit daar verstopt bij ‘The masked singer’?

Het koninklijke nieuws van de week? Ook majesteiten worden bekogeld met eieren. Bij een bezoek aan de stad York waar een standbeeld van wijlen koningin Elizabeth werd onthuld, gooide een toeschouwer eieren naar koning Charles en zijn vrouw Camilla. Gelukkig voor het koningspaar was de dader niet de meest precieze schutter. Ze werden niet geraakt, en de man werd ter plekke gearresteerd.

© AP

In Noorwegen koos prinses Märtha Louise er eerder deze week voor om haar officiële functies neer te leggen. De 51-jarige stelde dat ze een duidelijker onderscheid wilde maken tussen haar eigen zakelijke activiteiten en haar relatie tot het koningshuis. Märtha Louise behoudt wel haar titel, en zal ook aanwezig zijn op familieaangelegenheden of grote evenementen die de koninklijke familie bezoekt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

We blijven nog even in Noorwegen. Daar deed de dochter van eerder genoemde prinses Märtha Louise namelijk mee aan het programma The masked singer, Maskorama in het Noors. Zowel moeder Märtha Louise, als haar vriend Durek Verrett waren bij de eersten om haar te feliciteren met haar deelname. Wat een “super duper star”, die Maud!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Nederlandse koningin Máxima kon je deze week dan weer spotten bij Ikea in Utrecht. Niet om budgetvriendelijke meubels te kopen, wél om RefugeeWork te lanceren. Dat is een platform waarbij werkzoekenden met een vluchtverhaal gekoppeld worden aan werkgevers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Over naar Japan, waar keizer Naruhito deze week een MRI-scan onderging. De aanleiding? Begin oktober werden “verontrustende” bloedwaarden bij de 62-jarige ontdekt. Er werd toen specifiek getest op PSA, ofte Prostaat Specifiek Antigeen. Verhoogde waarden van dat PSA kunnen mogelijk op prostaatkanker wijzen. Omdat Naruhito’s vader, keizer-emiritus Akihito, al geconfronteerd werd met die ziekte, werd na de bloedtest dus ook verder onderzoek in gang gezet. Op de resultaten van de MRI is het nog even wachten.

© AP

Koningin Mathilde belicht dan weer het thema mentale gezondheid. Dat doet ze in aanloop naar haar vijftigste verjaardag. Ze wandelde en fietste eerder al in acht Belgische provincies. Deze week verkende ze al fietsend de streek rond Tubeke en Nijvel.