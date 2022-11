Vier plechtigheden en twee vliegtuigen tijdens Lummense herdenking Wapenstilstand

Het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt in Lummen elk jaar herdacht met plechtigheden in Linkhout, Meldert, de Lummense begraafplaats en het centrum. Daar vlogen op het einde van de plechtigheid twee oude militaire vliegtuigen over.

De herdenking van Wapenstilstand startte dit jaar om 9 uur in Linkhout. Voorzitter van de Lummense Nationale Strijdersbond (NSB) Reg Jans: “Samen met de War Visitors Linkhout werden er bloemen neergelegd aan het oorlogsmonument op het dorpsplein.”

Een uur later vond op de Lummense begraafplaats een ceremonie plaats op het ereperk van de oud-strijders en gesneuvelden. “Op meer dan 50 graven hadden we een houten kruisje met daarop een puppy geplaatst. Trompettist Peter Grommen speelde Te Velde en The Last Post, de Belgische vlag werd gehesen en er werden bloemen neergelegd. Daarna volgde een eucharistieviering in Meldert opgeluisterd door de Koninklijke Sint-Willibrordusfanfare gevolgd door een bloemenhulde aan het oorlogsmonument naast de kerk.”

© Karel Hemerijckx

Bloemenkransen

Om 11 uur was er in het centrum eveneens een eucharistieviering die opgeluisterd werd door het harmonieorkest Demer en Laak met onder andere muziek én filmbeelden van Band of Brothers. “We projecteerden de namen van alle gesneuvelden, een stiltemoment. Na die viering werden bloemen neergelegd aan het gerenoveerde monument van de oud-strijders aan de oostelijke muur van de kerk.”

© Karel Hemerijckx

De stoet voorafgegaan door doedelzakspelers trok tenslotte naar het 100 jaar oude oorlogsmonument op het Gemeenteplein. Daar werden kransen neergelegd door de schepenen en raadsleden, onze oudste leden van de NSB Désiré Triekels en Evarist Doggen en erevoorzitter Michel Vanswartenbrouck, luitenant-kolonel Joshua Mulford van de Amerikaanse ambassade, korpscommandant Bart Van Mele van Leopoldsburg, de gewezen para’s, leden van de Lummense schuttersgilden, Lummense kinderen en de Honor Guard uit Brugge en Eeklo. Demer en Laak speelde de Amerikaanse, Britse en Belgische volksliederen.

© Karel Hemerijckx

Fly-over

Om 12.40 uur werden de belangstellenden verrast door een fly-over van twee oude vliegtuigen. “Een Amerikaanse T-6 Texan uit de Tweede Wereldoorlog en een Zwitserse militaire trainingsvliegtuig Pilates P-3 uit de jaren 50 vlogen twee keer over. Als extra beleving mochten belangstellenden met de oude legervoertuigen een ritje maken door het centrum”, besluit voorzitter Reg Jans.

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx