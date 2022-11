Federaal parket houdt om 11 uur persconferentie over doodgestoken politieagent in Schaarbeek

Gedwongen opname onmogelijk

"Yassin M. had zich in de voormiddag gemeld op een politiebureau in Evere in een psychisch verwarde toestand. De politie wou hem gedwongen laten opnemen, maar volgens de procedure was dat niet mogelijk omdat hij zich vrijwillig wou laten behandelen. De verdachte had namelijk expliciet om verzorging gevraagd."