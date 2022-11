Christian Brüls (34) wist het niet als we hem er niet attent op hadden gemaakt. Het verrast ons niet van de laconieke spelmaker van de Kanaries. Zaterdag tegen Cercle Brugge trekt hij voor de tweehonderdste keer in onze eerste klasse zijn voetbalschoenen aan. “Mijn debuut in 1A was één van de beste wedstrijden uit mijn carrière.”