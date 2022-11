Ocean Viking meert uiteindelijk toch aan, 230 migranten zetten voet aan wal in Frankrijk

De Ocean Viking mocht uiteindelijk aanmeren in de haven van Toulon. — © EPA-EFE

Het schip Ocean Viking van de ngo SOS Méditerranée is vanochtend aangemeerd in de Zuid-Franse havenstad Toulon. Daar kunnen de 230 migranten die in de Middellandse Zee voor de kust van Libië gered zijn aan land gaan. Dat meldt de maritieme prefectuur.