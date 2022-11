Wezel - Houtvenne is clash om leidersplaats tussen Limburgse coaches Wim Mennes en Ruben Corstjens

Vorig weekend pakte Wezel Sport de periodetitel in 3B. Niet omdat het meer punten had dan Houtvenne, beide clubs eindigden op 21 stuks, maar omdat het meer gewonnen matchen had. Wil Houtvenne vrijdag revanche nemen voor de gemiste periodetitel? “Goh, dat was niet per se ons doel, maar het was wel een beetje zuur”, weet Houtvenne-coach Ruben Corstjens.

“Het was extra zuur omdat we alles nog zelf in de hand hadden: zaterdag speelde Wezel gelijk en konden wij met winst erover springen. Maar we kwamen tegen Diest niet verder dan 2-2. Spijtig, maar we kunnen er niet lang bij stilstaan. Na een korte trainingsweek trekken we vrijdag al naar Wezel. Wie aan kop staat dit weekend? Ik heb geen glazen bol dus daarover ga ik geen uitspraken doen. Maar weet wel dat mijn jongens zeer gemotiveerd zijn.”

Ook bij Wezel Sport zijn ze gemotiveerd om Houtvenne te ontvangen. “Ik hoop vooral op een mooie wedstrijd voor de neutrale kijker. Ik verwacht veel intensiteit, een echte krachtmeting. Of ons seizoen geslaagd is met de periodetitel? Nee, het is misschien een cliché maar we bekijken het match per match. En uiteraard hoop ik dat we zaterdag nog op kop staan in het klassement”, aldus Wezel-coach Wim Mennes.