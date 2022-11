Riemst - Tongeren

Het Ventori-project, een gezamenlijk initiatief van de energiemaatschappijen Elicio, Eneco, Limburg Win(d)t en Luminus, loopt behoorlijk wat vertraging op. Binnen dit project worden langs de E 313 in Riemst en Tongeren vijftien windmolens gebouwd. Waar in de timing initieel sprake was om nog dit jaar een vergunningsaanvraag in te dienen, wordt dit wellicht pas eind 2023.