EERSTE PROVINCIALE. Achel mist voorlinie, degradatietopper in Hechtel

Schuilen er links of rechts adders onder het gras op de elfde speeldag in eerste provinciale? Met een trip naar Bregel staat Zepperen-Brustem bij een eerste blik voor een haalbare kaart. Vergroot de leider z’n voorsprong? Want Bree-Beek moet ondanks de voorlaatste plaats van Helson toch uitkijken met de tegenstander. Achel mist voor de topper tegen Park z’n volledige voorlijn. Park moet daarvan kunnen profiteren. Hechtel-Meeuwen is een degradatietopper. In Eksel hangt er derbysfeer (tegen Herkol). Lees hier alle ploegnieuws voor de wedstrijden van eerste provinciale van dit weekend. ( jc)