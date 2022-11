Dader steekpartij zat eerder al in gevangenis en staat bekend als extremist

De Belgisch-Marrokaanse man die gisterenavond twee agenten neerstak in Schaarbeek is volgens onze bronnen geen onbekende voor het gerecht. Y. M. (32) kwam in 2019 vrij uit de gevangenis en staat gekend om zijn extremistisch gedachtegoed. Zijn naam stond zelfs op de OCAD-lijst, de lijst die potentieel gevaarlijke individuen monitort.

Nadat hij ’s morgens al dreigementen had geuit in een politiekantoor in Evere, ging Y. M. enkele uren later over tot daden. Omstreeks 19.15 uur hield hij een politiepatrouille in Schaarbeek tegen en ging twee agenten te lijf met een mes. Hij bracht hen verschillende steekwonden toe. Een van de agenten overleed later op de avond. De ander geraakte zwaargewond maar zou intussen buiten levensgevaar zijn.

De dader blijkt geen onbekende voor de politie. De 32-jarige Y. M. zat namelijk jarenlang vast in de gevangenis. Pas drie jaar geleden werd hij vrijgelaten. Tijdens zijn tijd in de gevangenis toonde Y.M. zich reeds agressief door een penitentiair beambte aan te vallen. En stond er gekend voor zijn extremistische gedachten. Hij bracht zelfs geruime tijd door in een specifieke gevangenisvleugel voor geradicaliseerden.

Ook na zijn vrijlating werd hij in de gaten gehouden door de politie. Hoewel hij nooit veroordeeld werd voor terroristische feiten, stond Y.M. al jaren op de OCAD-lijst, de lijst die potentieel gevaarlijke individuen monitort. Het gerecht was zich dus beducht voor zijn radicale praat, maar hoe strikt hij in de praktijk werd opgevolgd, is niet duidelijk.

Gisterenochtend meldde Y.M. zich aan op het politiekantoor met heel warrige praat. Hij vroeg zelf om opgenomen te worden. Volgens het parket werd hij daarop overgebracht naar de psychiatrische eenheid van het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Woluwe voor een opname, maar enkele uren later bleek hij daar alweer verdwenen.

Vlak voor de aanslag zou hij volgens omstaanders Allahoe Akbar hebben geroepen. Het federaal parket onderzoekt voorlopig nog of het om een terreurdaad gaat. Y.M., die uiteindelijk werd neergeschoten door een agent die ter hulp kwam gesneld, werd naar het ziekenhuis gevoerd en zou nog in leven zijn.