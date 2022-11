Houthalen en Pelt naar kwartfinales Beker van België handbal

Houthalen boekte een gemakkelijke zege in Jemeppe (20-31), Pelt daarentegen kwam met de schrik vrij tegen Atomix (30-31. Sint-Truiden bleef met 25-42-cijfers de baas over Bilzen. In de kwartfinales bij de mannen staan Houthalen - Hubo Handbal, Lokeren - Sprimont, Doornik - Bocholt en Visé - Pelt op het programma. Bij de vrouwen zijn dat Uilenspiegel - winnaar Schoten/Hubo Handbal, Beyne - Eupen, Waasmunster - Sint-Truiden en Visé - Sprimont. De kwartfinales worden op 13, 14 of 15 december afgewerkt. (ik)