VOORBESCHOUWING GP SÃO PAULO 2022. Halve thuisrijder Lewis Hamilton of toch weer Max Verstappen?

Het Formule 1-seizoen 2022 nadert met rasse schreden zijn einde: dit weekend staat de voorlaatste race van het jaar al op het programma. De Grote Prijs van São Paulo - noem het gerust de Grote Prijs van Brazilië - brengt opnieuw iets speciaals: het is het laatste sprintweekend van dit seizoen, waardoor we dus ook op zaterdag een race krijgen. Slaat Lewis Hamilton nog eens toe in wat voor hem een halve thuiswedstrijd is - hij werd benoemd tot ereburger van Brazilië - of wordt het nummer vijftien voor Max Verstappen?

Over de locatie

Het circuit van Interlagos is al meer dan 30 jaar het vaste thuis van de Grote Prijs van Brazilië - nu de Grote Prijs van São Paulo. In het recente verleden is het vooral bekend geworden omdat het meermaals de scherprechter was in de WK-strijd. Fernando Alonso (2x), Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton en Jenson Button stelden hier tussen 2005 en 2009 hun wereldtitels veilig. Hamilton flikte dat in 2008 zelfs in de allerlaatste ronde van wat toen de slotrace van het seizoen was. Sebastian Vettel was in 2012 de laatste rijder die in Brazilië wereldkampioen werd.

Interlagos wordt vooral gekenmerkt door de grote hoogteverschillen die er over het hele circuit zijn. In sector 2 is er ook flink wat bochtenwerk, waardoor inhalen er zeer moeilijk is. Inhaalacties zullen we daarom vooral zien op de twee lange rechte stukken, waar ook DRS gebruikt mag worden.

© ISOPIX

Het rechte stuk met de start/finishlijn is het langste van de twee en biedt daardoor de beste inhaalmogelijkheid. Daarna komt een dubbele bocht die de prachtige naam Senna S heeft gekregen, waarna het volgas door een lange linkerbocht richting het tweede rechte stuk gaat. Een rijder die voor of in de Senna S ingehaald werd, kan daardoor dus meteen proberen om die verloren plek terug te winnen.

De weersvoorspelling

Volgens de laatste weerberichten wordt het een bewolkt weekend in São Paulo, met hier en daar kans op druppels. Zondag wordt de warmste dag, met temperaturen tot 28°C.

Het Formule 1-programma (Belgische tijd)

Vrijdag 11 november

16u30-17u30: eerste vrije training

20u: kwalificatie

Zaterdag 12 november

16u30-17u30: tweede vrije training

20u30: F1 Sprint

Zondag 13 november

19u: race

De F1 Sprint op zaterdag

In São Paulo wordt voor de derde keer dit seizoen een sprintweekend afgewerkt, na de Grote Prijzen van Emilia-Romagna en Oostenrijk eerder dit jaar. Dat betekent dat we dit weekend dus twee races te zien krijgen en er dus extra punten te verdienen zijn. Maar hoe zat dat ook weer in elkaar?

De kwalificatiesessie zal dit weekend niet op zaterdag, maar op vrijdag afgewerkt worden. De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor een sprintrace van 24 rondes, die op zaterdag wordt gereden. De uitslag daarvan bepaalt op zijn beurt de startvolgorde voor de Grote Prijs op zondag.

Om het extra interessant te maken, zijn er ook punten te verdienen in de sprintrace op zaterdag. De winnaar krijgt er acht, de nummer twee krijgt er zeven, de derde zes… en zo loopt het door tot de nummer acht, die één puntje mag bijschrijven.

Wint Lewis Hamilton dit weekend eindelijk zijn eerste race van het jaar? — © AFP

Onze prognose

Onze watcher Gert Vermersch en verslaggever Sam Varewyck geven voor elke Grote Prijs hun prognose. Voor deze Grote Prijs van São Paulo zijn onze twee Formule 1-kenners het zowaar volledig met elkaar eens! Ze verwachten allebei dat Lewis Hamilton de zege gaat pakken in het land waar hij tot ereburger benoemd werd, wereldkampioen Max Verstappen tweede zal worden en George Russell mee het podium op zal gaan.

Gert Vermersch:

1) Lewis Hamilton (Mercedes)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) George Russell (Mercedes)

Sam Varewyck:

1) Lewis Hamilton (Mercedes)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) George Russell (Mercedes)

(Lees verder onder de foto)

Vorig jaar maakten Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar het leven zuur in Brazilië. — © ISOPIX

Zo liep het vorige keer

In 2021 was het raceweekend op Interlagos ook een sprintweekend, en eentje dat met flink wat controverse gepaard ging. Lewis Hamilton veroverde op vrijdag immers de eerste startplaats voor de sprintrace, maar de Brit werd na afloop gediskwalificeerd omdat de DRS-opening in zijn achtervleugel te wijd was. Grote rivaal Max Verstappen moest ook naar de stewards omdat hij na de sessie Hamiltons wagen aangeraakt had, iets wat verboden is. Verstappen zou er een boete aan overhouden.

Hamilton begon de sprintrace op zaterdag als allerlaatste na zijn diskwalificatie, maar knokte zich in die korte race terug naar een knappe vijfde plaats. Daarmee stopte de malaise niet, want de Brit kreeg voor de Grote Prijs op zondag nog een gridstraf voor een motorwissel. Hamilton begon de Grote Prijs daarom als tiende.

Ondanks alle tegenslag toverde Hamilton ook op zondag een fenomenale prestatie uit de hoge hoed. De Brit vocht zich in geen tijd naar de tweede plaats, waarna hij in een heel bitsig duel afrekende met leider Verstappen en de race won. Het was zonder twijfel één van de meest indrukwekkende raceweekends van Hamiltons carrière. En dat wil wat zeggen voor een rijder die al 103 Grote Prijzen heeft gewonnen.

Leuk om te weten

Er was een tijd dat je de naam Alain Prost beter niet kon noemen in Brazilië. De viervoudig wereldkampioen was immers de aartsvijand van Ayrton Senna, een man die uitgerekend uit São Paulo afkomstig was en in Brazilië nog altijd heiliger is dan de paus. Het is dus ironisch dat net Prost met voorsprong recordhouder is in de GP van Brazilië/São Paulo.

Le Professeur won deze Grote Prijs maar liefst zes keer, al vonden vijf van die zes races plaats op het circuit van Jacarepagua in Rio de Janeiro. Senna slaagde er daarentegen slechts twee keer in om zijn thuisrace te winnen. Voor de eerste daarvan moest hij bovendien wachten tot 1991, toen grote rivaal Prost al zes keer gewonnen had in Brazilië.