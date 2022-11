Thierry Neuville volgt na turbulente eerste wedstrijddag in Rally van Japan als tweede op drie seconden van leider Evans

Na afloop van de eerste volledige wedstrijddag in de Rally van Japan rijdt Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) aan de leiding. Evans heeft een voorsprong van drie seconden op Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) die tweede is. Wereldkampioen Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) volgt als derde op 5.1 seconden. Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) is elfde. Het was een turbulente wedstrijddag met tal van incidenten.

Rovanperä won de eerste rit van de dag en nam de leiding in de rally en nam de leiding over van Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally1) die lek reed en moest stoppen om zijn wiel te wisselen. De Fransman verloor ruim 2:43.9 en mocht meteen een kruis maken over zijn ambities om deze rally te winnen. Erger verging het de Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) wiens wagen volledige uitbrandde.

“In het begin rook ik meteen benzine. Toen plotseling de wagen begon te roken en er opeens vlammen tussen de stoelen kwamen ben ik gestopt. Toen ik uitstapte greep het vuur snel om zich heen. We hebben nog geprobeerd om de wagen te blussen maar er was niets aan te doen. Ik vind het jammer voor het team”, zei een ontredderde Sordo.

De klassementsrit werd stopgezet. Omdat het incident voor heel wat vertraging zorgde werd de volgende rit niet gereden. De derde rit van de openingsronde werd gewonnen door Elfyn Evans die halfweg de wedstrijddag de leiding deelde met Thierry Neuville. Craig Breen (Ford Puma Rally1) ging voor de zoveelste keer dit seizoen in de fout en moest de strijd staken. Zijn teamgenoot Greensmith (Ford Puma Rally1) verloor meer dan één minuut omwille van een kapotte aandrijfas.

De eerste rit vrijdagnamiddag werd gewonnen door Evans die 1.1 sec sneller was dan Neuville en alleen aan de leiding kwam. In de daaropvolgende rit wist de Welshman zijn voorsprong uit te breiden tot 3 sec. “Er kwamen meer en meer bladeren waardoor je de weg niet kon zien en je niet weet of er grip is. Ik wilde daar geen fout maken. We zitten in een goede positie en blijven vooraan meedoen”, zei de Belg aan de finish. De laatste rit van de dag werd niet meer gereden omdat de vangrail waartegen Craig Breen bij de eerste doortocht gebotst was te fel beschadigd was.