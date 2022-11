Sonny Colbrelli bezegelt einde van wielercarrière met prachtige tattoo en vereeuwigt daarop iconische zege

Sonny Colbrelli is intussen al twee weken officieel wielrenner af. De 32-jarige Italiaan zag zich genoodzaakt zijn fiets aan de haak hangen door hartproblemen. Met een ingeplante defibrillator was koersen geen optie meer voor Colbrelli. De gewezen Europese kampioen heeft de afgelopen weken wel niet stil gezeten.

Zo tekende hij present op de voorstelling van de Giro van volgend jaar en passeerde hij ook in de tattooshop. Daar liet hij de meest memorabele zege uit zijn carrière, Parijs-Roubaix 2021, met inkt op zijn lichaam vereeuwigen. Het levert de Italiaan een imposante tatoeage op.

“Allereerst de fiets, een passie die ik moest opgeven”, schrijft Colbrelli op Instagram. “Dan het bos van Arenberg, de beroemdste en moeilijkste kasseistrook uit Parijs-Roubaix, mijn grootste overwinning ooit. Tot slot Vittoria en Tomaso (de namen van zijn kinderen, red.) op mijn schouder, mijn kracht en mijn leven… Alles betekent dat alle dromen worden waargemaakt.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Colbrelli was een van de beste Italiaanse renners van het moment. In 2021 won hij nog Parijs Roubaix, het Europees Kampioenschap en de Italiaanse nationale titel op de weg. De Italiaan zal bij zijn ploeg Bahrain-Victorious actief blijven in een andere rol. “Er wachten nieuwe uitdagingen en, met moed, ben ik klaar om die aan te gaan.”