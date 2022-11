Straffe deal in eerste nationale: Stijn Vreven keert terug naar Dessel Sport

Eerstenationaler Dessel Sport heeft een nieuwe coach en het is geen onbekende. Stijn Vreven, onder meer ex-Beerschot, moet de Kempense club in eerste nationale houden. Hij neemt over van Benny een contract tot aan het einde van dit seizoen.

Vreven zat al sinds april 2021 zonder job. De Hasselaar was toen werkzaam bij het Slovaakse Trencin.

Dessel verkeert na een sterk seizoen 21-22 in de lagere regionen van het klassement en ontsloeg coach Benny Lunenburg na de nederlaag tegen Rupel Boom. Groen-wit staat in de reeks van 20 clubs op een 17e plaats, die recht geeft op een barragewedstrijd tegen degradatie. Met de komst van Vreven hoopt Dessel snel in veilige regionen terecht te komen.

Vreven was in het seizoen 2012-2013 al coach van Dessel. Daarna zat hij nog in de dug-out bij achtereenvolgens Lommel United, Waasland-Beveren, NAC Breda, Beerschot, Lokeren en Trencin. (havg)