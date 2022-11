Man die twee agenten neerstak, meldde zich ’s ochtends al aan op politiekantoor: “Hij sprak over haat naar de politie”

De dader van de dodelijke steekpartij gisterenavond in Schaarbeek had zich ’s ochtends al op het politiebureau van Evere gemeld. Volgens het parket maakte de persoon, die illegaal in ons land verbleef, “onsamenhangende opmerkingen” en sprak hij over haat naar de politie. De man vroeg en kreeg psychologische zorg: hij werd naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht.