Amerikaanse concurrentiewaakhond waarschuwt Twitter na chaos met blauwe vinkjes

“We volgen de recente ontwikkelingen bij Twitter met grote bezorgdheid”, liet een FTC-woordvoerder donderdag verstaan. “Geen enkel bedrijf of zijn directeur staat boven de wet”, klonk het streng.

Twitter voerde woensdag de eerder door Musk aangekondigde nieuwe volgorde door bij het toekennen van verificatievinkjes. Die werden voordien enkel na een beoordeling gegeven aan beroemdheden, politici en bedrijven, maar volgens het nieuwe systeem krijgt iedereen die er 8 dollar (7,85 euro) per maand voor over heeft zo’n vinkje, zonder identiteitscontrole. Het vinkje ziet er in beide gevallen hetzelfde uit. Of er sprake is van een eerder, daadwerkelijk geverifieerd symbooltje dan wel een nieuwe, gekochte vink wordt pas duidelijk in de tekst na het aanklikken van het symbool.