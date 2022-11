De grootste ontgoochelde na de WK-selectie moet Dedryck Boyata (31) zijn. De verdediger maakte al twee EK’s en een WK mee, maar is er nu niet bij in Qatar. Bondscoach Roberto Martinez noemde dat zijn moeilijkste beslissing, maar vader Bienvenu Boyata toont begrip. “Wie het land vertegenwoordigt moet 100 procent zijn en dat is Dedryck nog niet.”