Eerste overwinning ooit voor Kangoeroes Mechelen in Euroleague Women, verlies voor Retin Obasohan

Kangoeroes Mechelen heeft vanavond een stukje Europese clubgeschiedenis geschreven. De Mechelse club won haar eerste wedstrijd ooit in de Euroleague Women. In poule B zegevierde het na een zinderende partij met 77-67 van het Spaanse Girona. In de EuroCup Women was er verlies voor Namur Capitale in Fribourg en winst voor het Belgian Cat duo Kyara Linskens en Julie Vanloo met het Franse Montpellier. Retin Obasohan verloor met ASVEL Villeurbanne in de Euroleague.

Girona kwam met een 2 op 2 naar De Schalk in Willebroek afgezakt. Kangoeroes Mechelen had de eerste twee Europese wedstrijden verloren. De ploeg van coach Arvid Diels toonde veerkracht en had na het eerste kwart dan ook een 24-16 bonus beet. Via Lisa Berkani (15punten en 8 assists) en de met een double-double uitpakkende Ziomara Morrison (14 punten, 11 rebounds) ging het naar een 39-29 voorsprong halfweg voor de Maneblussers. De Spaanse ploeg liet niet begaan en remonteerde naar een 54-48 tussenstand na drie kwarts. In het slotkwart was Kangoeroes Mechelen opnieuw baas. Laure Resimont (17 punten, 7 rebounds) en Morgan Bertsch (17 punten, 6 rebounds) stuwden Kangoeroes Mechelen mee naar de belangrijke winst. Van de twee poules van acht is de top 4 na veertien speeldagen geplaatst voor de kwartfinales.

Verlies voor Retin Obasohan in Euroleague

In de Euroleague verloor Belgian Lion Retin Obasohan (2 punten, 1 rebound, 2 assists) met het Franse ASVEL Villeurbanne met 76-93 van het Litouwse Zalgiris Kaunas. Na 34 speeldagen is de top acht van de achttien ploegen geplaatst voor de kwartfinales. ASVEL Villeurbanne telt 3 op 7.

Verlies voor Namur Capitale en winst voor Linskens/Vanloo in EuroCup Women

In poule G van de EuroCup Women verloor Namur Capitale na een 32-20 achterstand halfweg met 65-52 van het Zwitserse Fribourg. In het poule K was er knappe winst voor het Franse BLMA Montpellier en het Belgische duo Kyara Linskens (16 punten, 6 rebounds, 1 assist) en Julie Vanloo (13 punten, 3 rebounds, 7 assists): 88-78 versus het Spaanse IDK Euskotren.