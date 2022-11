Anderlecht ontsnapt in Lier! Doelman Bart Verbruggen trapt paars-wit na 20 penalty’s naar volgende bekerronde

Een dikke vette oef. Anderlecht stoot dan toch door in de beker na een reeks van maar liefst 20 strafschoppen op het veld van Lierse. Na 120 minuten stond het 2-2 en het was zowaar doelman Bart Verbruggen die de beslissende elfmeter binnentrapte. De Croky Cup kan dus nog het paars-witte seizoen redden, maar die steeds terugkerende zwakke tweede helft blijft enorm zorgwekkend.

Opvallend: Zeno Debast kreeg eerder te horen dat hij in de WK-selectie zit en op Lierse kreeg de 19-jarige Anderlecht-verdediger de aanvoerdersband. Daar zat wel logica in, ook omdat paars-wit op het Lisp wat roteerde. Bart Verbruggen stond in doel, terwijl El Hadj en Stroeykens voor aanvallen moesten zorgen. Deze bekermatch op Lierse was ook een ideale kans geweest om Sebastiano Esposito eens te brengen, maar de Italiaan zat niet eens in de kern. Hij is een eigenzinnig karakter, maar het was blijkbaar een (tactische) keuze van coach Robin Veldman. Een vertrek van de Inter-huurling in januari lijkt steeds meer aan de orde.

Lichte penalty

Soit, met fris bloed wilde Anderlecht Lierse snel bij de lurven vatten. Er moest veel volk rond spits Fabio Silva circuleren zodat er gevaar kon worden gecreëerd. Dat lukte sporadisch. Het was pas toen Francis Amuzu werd gehaakt dat er werd gescoord. De penalty was licht - misschien onbestaande - maar Silva knalde het leer in de winkelhaak en ging vieren met het vingertje op de mond. Na zijn frustrerende wissel op Antwerp was de Portugees blij met zijn doelpunt, maar zo’n gebaar was nu ook niet nodig. Bierdouches waren zijn deel.

© BELGA

Anderlecht leek de partij naar zich toe te trekken en dat had ook te maken met de comeback van Adrien Trebel. De Fransman stond voor het eerst aan de aftrap sinds zijn schouderblessure en had impact: balrecuperaties, duels... Aangezien Jan Vertonghen nog altijd moest toekijken, was hij de patron.

Op het terrein zagen we de ideeën van Robin Veldman soms terug, maar het blijft een feit dat Anderlecht defensief kwetsbaar is op centers. Bij de eerste voorzet na de 0-1 stond Serge Tabekou plots vrij aan de tweede paal. De winger knikte het leer binnen en de bordjes hingen weer in evenwicht. Waar za Murillo in deze fase? De rechtsback had opnieuw veel te veel downs in deze partij. Ook dat is een werkpunt in de mercato: er is een concurrent op rechts nodig.

Lierse koesterde wederom hoop, maar kon daar in eerste instantie geen vervolg aan breien. Anderlecht trok ten aanval zonder echt gevaarlijk te zijn. Pas toen Silva een balletje terugkopte, schoot Stroeykens het leer in doel na een controle. De thuisaanhang dacht even aan hands, maar dat was niet het geval.

Fysiek probleem?

In principe had RSCA deze wedstrijd tegen een 1B-club moeten kunnen uitspelen, maar de zwakke tweede helft van paars-wit wordt stilaan een begrip. Is het een fysiek probleem, is het een gebrek aan kwaliteit? De Brusselaars verliezen véél te vaak de controle naarmate een wedstrijd vordert. Ze zakken dan diep weg. Ashimeru haalde bijlange zijn niveau niet en ook Trebel werd na 70 minuten - begrijpelijkerwijs -vervangen. Lierse had daarvoor al eens gedreigd, maar de roodharige middenvelder zat amper neer of de thuisploeg sneed al door de centrale as. Daan Vekemans schoof de 2-2 over de lijn. Anderlecht met of zonder Trebel, tja...

Het pijnlijke vervolg waren verlengingen en daarin kon Anderlecht slechts één keer dreigen. Ze kwamen maar moeilijk aan kansen en Lierse ging meer en meer in zichzelf geloven. Toch moesten penalty’s voor de beslissing zorgen. Anderlecht-doelman Bart Verbruggen probeerde de thuisspelers nog te provoceren, maar de eerste 16 strafschoppen vlogen werkelijk allemaal perfect binnen. Onwaarschijnlijk. Daarnaast faalden zowel De Schryver voor Lierse en Lissens Anderlecht, maar bij de 20ste strafschop was het wel beslist. Doelman Bart Verbruggen - zowaar - schoot paars-wit naar de volgende ronde.