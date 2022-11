Eden Hazard blijft negende (!) competitiewedstrijd op rij 90 minuten op de bank, Real Madrid wint laatste wedstrijd voor WK nipt

Real Madrid heeft donderdagavond zijn laatste wedstrijd voor het WK met 2-1 gewonnen van Cadiz. Opvallend: nog steeds geen clean sheet voor Thibaut Courtois in La Liga dit seizoen, al zegt dat vooral veel over de verdediging van de Madrilenen. Eden Hazard bleef andermaal 90 minuten op de bank. Hij gaat zonder matchritme naar het WK, maar dat was al langer duidelijk.