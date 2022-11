“Zonnige novemberdag die gegarandeerd droog blijft”

Vandaag opnieuw een grotendeels zonnige novemberdag. In de loop van de namiddag komt er meer hoge sluierbewolking opzetten waardoor de zakkende zon er in de vooravond wellicht wat moeilijker door zal komen. Het blijft gegarandeerd droog. De temperatuur loopt onder de zon ook weer op naar hoge waardes voor de tijd van het jaar. Halverwege de namiddag worden maxima rond 16°C bereikt.

Tijdens het eerste deel van de dag is de zuidwestenwind matig van kracht. In de loop van de namiddag valt de wind nagenoeg volledig weg. Ideaal weer dus voor de vele Limburgers die een vrije dag hebben wegens Wapenstilstand.

In de nacht naar zaterdag kan het onder een nagenoeg heldere hemel en door het wegvallen van de wind sterker afkoelen dan de voorbije nachten. In valleien kan de temperatuur tot een graad of 2 boven het vriespunt zakken en bestaat er een grote kans op grondvorst. Ook de ruiten van vrijstaande auto’s kunnen bevriezen.

